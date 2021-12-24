24.12.2021 (08:30)
Экипажи армейской авиации ЮВО выполнили учебно-тренировочные полеты в горах Армении
Экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты в высокогорной местности Армении.
Военнослужащие прошли доподготовку по выполнению полетных заданий в простых и сложных метеоусловиях в равнинной и горной местности под руководством опытных инструкторов. По завершении специального курса каждый летчик получил допуск к полетам в горной местности.
Наиболее важным элементом в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты в сложных метеоусловиях и темное время суток. Ночью вертолетчики выполнили заход на посадку по приборам, а также были выполнены полеты над высокогорным полигоном Алагяз.
В подготовительный период специалистами инженерно-технического состава соединения были подготовлены к зимнему режиму эксплуатации разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 и десантно-транспортные Ми-8МТВ.
По завершении программы учебно-тренировочных полетов экипажи приступят к выполнению упражнений по программе боевой подготовки, полетам по указанным маршрутам, выполнению учебно-боевых задач в ходе двусторонних тактико-специальных учений на полигонах Камхуд и Алагяз.
В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 120 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 50 единиц военной техники.