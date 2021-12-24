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24.12.2021 (08:30)

Экипажи армейской авиации ЮВО выполнили учебно-тренировочные полеты в горах Армении

Экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты в высокогорной местности Армении.

Военнослужащие прошли доподготовку по выполнению полетных заданий в простых и сложных метеоусловиях в равнинной и горной местности под руководством опытных инструкторов. По завершении специального курса каждый летчик получил допуск к полетам в горной местности.

Наиболее важным элементом в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты в сложных метеоусловиях и темное время суток. Ночью вертолетчики выполнили заход на посадку по приборам, а также были выполнены полеты над высокогорным полигоном Алагяз.

В подготовительный период специалистами инженерно-технического состава соединения были подготовлены к зимнему режиму эксплуатации разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 и десантно-транспортные Ми-8МТВ.

По завершении программы учебно-тренировочных полетов экипажи приступят к выполнению упражнений по программе боевой подготовки, полетам по указанным маршрутам, выполнению учебно-боевых задач в ходе двусторонних тактико-специальных учений на полигонах Камхуд и Алагяз.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 120 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ
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