24.12.2021 (08:15)

Расчёты БРК «Бал» Каспийской флотилии уничтожили условного противника в прибрежной зоне Дагестана

В Дагестане расчеты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) уничтожили цели условного противника на побережье Каспийского моря в ходе тактико-специального учения.

Военнослужащие совершили марш на штатной технике по пересечённой местности, преодолев более 20 км. Прибыв в позиционный район, расчеты развернулись в боевой порядок и заняли стартовые позиции. Ракетчики выполнили инженерное оборудование и маскировку боевых машин, подготовку комплекса к выполнению задач по предназначению.

На втором этапе учения ракетчики отработали алгоритм нанесения ракетных ударов по кораблям условного противника. Военнослужащие развернули самоходный командный пункт управления связи «Минерал» в боевое положение и приступили к слежению за надводной обстановкой, обнаружению надводных целей, их идентификации, сопровождению и выдаче целеуказаний. После получения координат целей с командного пункта, расчёты стартовых батарей провели наведение пусковых установок и выполнили электронные пуски ракет по кораблям условного противника.

На завершающем этапе учения расчёты БРК отработали способы размещения техники на различных позициях, порядок смены боевого порядка и местоположения после применения оружия, а также выполнили нормативы по выходу в район восстановления боевой способности.

Справочно:

БРК «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья на десантно-опасных направлениях.

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