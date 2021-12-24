24.12.2021 (08:00)

Под Волгоградом завершился полевой сбор с гранатометчиками мотострелкового соединения ЮВО

В течение трёх недель военнослужащие-гранатометчики мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгоградской области, на общевойсковом полигоне Прудбой совершенствовали навыки применения в бою ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических станковых гранатометов АГС-17.

Более 300 гранатомётчиков соединения повысили мастерство ведения разведки целей, определяя дальность до них, обучились скрытно передвигаться на поле боя, оборудовать и маскировать позиции, вести огонь по неподвижным и движущимся мишеням, используя дневные и ночные приборы наблюдения и прицеливания

За период сбора с гранатометчиками было проведено более 80 занятий по огневой подготовке с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб, из них 40% – ночью.

Военнослужащие отработали задачи, связанные с уничтожением бронетехники и живой силы условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами со взрывателями мгновенного действия.

Особенностью сбора являлось совершенствование навыков военнослужащих в применении гранатометов с поправками на сильный ветер, высокую влажность и резко меняющиеся погодные условия.

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