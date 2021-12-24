24.12.2021 (07:45)

На объектах ЮВО во Владикавказе проведена проверка готовности теплохозяйства к зимнему периоду

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 7 (г. Владикавказ) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) проверили функционирование нового оборудования в военном городке города Владикавказ.

На котельной была произведена замена водогрейного котла для бесперебойной подачи тепла и горячего водоснабжения в 9 многоквартирных домах жилого фонда.

Дополнительно сверх плана в котельных Республики Ингушетия, н.п. Троицкое была заменена насосная группа в количестве 2 шт., что позволяет обеспечить теплоснабжение и горячее водоснабжение на 41 объектах казарменно-жилищного фонда, в том числе детского сада, школы и жилого фонда.

Выездная комиссия под руководством начальника ЖКС № 7 (г. Владикавказ) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО Меркушева В.Н. проверила техническое состояние котлов, укомплектованность запасными частями и средствами пожаротушения, а также работу аварийных бригад.

В результате проверки установлено, что оборудование находится в исправном состоянии, личный состав подготовлен. Несмотря на трудности, связанные с холодными зимами и эксплуатацией оборудования, поставленные перед работниками жилищно-коммунальной службы № 7 задачи выполняются в полном объеме, в отопительном сезоне 2021-2022 гг. все объекты обеспечены горячим водоснабжением и теплом.

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