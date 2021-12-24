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24.12.2021 (07:30)

Инженеры КФл применили новейшие способы установки и обезвреживания минно-взрывных заграждений

В Дагестане военнослужащие инженерно-саперных подразделений Каспийской флотилии (КФл) применили новейшие способы установки и обезвреживания минно-взрывных заграждений в прибрежной зоне в ходе тактико-специального учения.

Мероприятия боевой подготовки состоялись на базе учебно-тренировочного комплекса «Скорпион». На специально оборудованных учебных местах инженеры отработали передовые приёмы и способы ведения инженерной разведки, установки противотанковых, противопехотных и смешанных минных полей, а также разминирования различных участков местности, основанные на современном боевом опыте.

Военнослужащие выполнили комплекс задач по обнаружению мин в прибрежной полосе с использованием специального подводного миноискателя МИВ, общевойскового комплекта разминирования ОВР-2 и переносного индукционного миноискателя ИМП-2. Также специалисты определяли тип взрывных устройств, способы извлечения и классификацию противотанковых и противодесантных мин.

На заключительном этапе учения инженеры КФл отработали порядок действий при дистанционном подрыве взрывных устройств, установленных на неизвлекаемость, обезвредили макеты взрывоопасных предметов методом накладного заряда.

Инженерно-сапёрные подразделения КФл предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций, требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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