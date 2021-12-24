24.12.2021 (07:15)

В мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде контрольными тактико-строевыми занятиями завершился этап слаживания отделений

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчётов. По итогам этапа проводятся контрольные тактико-строевые занятия (КТСЗ).

В ходе КТСЗ развернуты учебные точки, на которых личный состав мотострелковых, разведывательных подразделений, подразделений связи и артиллерии, инженерно-саперных и подразделений ПВО отрабатывает управление и взаимодействие с выполнением нормативов по связи, технической, огневой, тактической и тактико-специальной подготовке.

В ходе боевого слаживания военнослужащие отработали более 50 нормативов на занятиях по тактической, инженерной, огневой, специальной подготовке и вождению, а также навыки действия в обороне.

Наиболее важным элементом в подготовке отделений являлись боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и вооружения боевых машин.

Большая часть учебных занятий носила практическую направленность и проводилась преимущественно на объектах полевой учебно-материальной базы с применением вооружения, военной и специальной техники в условиях, приближенных к боевым.

С 27 декабря в мотострелковом соединении ЮВО начнётся этап слаживания взводов, в котором будет задействовано более 2 тыс. военнослужащих.

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