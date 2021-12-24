24.12.2021 (07:00)

Экипажи штурмовой авиации использовали цифровые карты на учении в Ставропольском крае

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) использовали цифровые карты и 3D-макеты для уничтожения целей условного противника в ходе летного тактического учения.

В Ставропольском крае прошло совместное тактико-специальное учение на местности с подразделениями топографической службы 49-й общевойсковой армии ЮВО и экипажами штурмовой авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Топографы развернули технику, выполнили маскировку позиций, провели разведку местности. На основании полученных топографических данных специалисты создали цифровые карты и макеты ландшафта в 3D формате, которые были переданы на пункт управления авиацией.

В свою очередь штурмовики Су-25СМ отработали поражение целей электронными пусками авиационных ракет.

Для определения координат, высот, контрольных точек применялся новейший комплект спутниковой навигации «Грот-ТК», для измерения углов, определения азимута на контрольные точки использовались современные геодезические приборы. Также данные военных топографов на учениях используются артиллерийскими расчетами для эффективной корректировки огня.

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