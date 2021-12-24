24.12.2021 (06:30)

Для военнослужащих ВВО в регионах Забайкалья и Дальнего Востока был организован просмотр пресс-конференции с Владимиром Путиным

Командование объединений, соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в регионах Забайкалья и Дальнего Востока, организовало для военнослужащих всех категорий просмотр ежегодной пресс-конференции с Президентом России - Владимиром Путиным.

Среди мероприятий распорядка дня было предусмотрено время для просмотра трансляции с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил.

Военнослужащие смотрели пресс-конференцию в соединениях и воинских частях, а также на полигонах. Для этого были использованы переносные ротные походные комплекты, в состав которых входят телевизор, мультимедийная система, видеопроектор с экраном и акустическая система.

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