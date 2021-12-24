24.12.2021 (06:00)

В Забайкалье состоялась тренировка по ПВО с подразделениями радиотехнических войск ВВО

В Забайкалье состоялась практическая тренировка с подразделениями радиотехнического подразделения соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа, оснащенного современными радиолокационными станциями (РЛС) «Каста», и комплексами средств автоматизации.

Специалистам выполнили нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению условных воздушных объектов и передаче информации о сопровождаемых целях на командный пункт для оперативного принятия решения на применение огневых средств поражения.

Современные радиолокационные станции, состоящие на вооружении соединения, позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен километров. Информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений мгновенно поступает на пункты управления.

В тренировке приняли участие около 400 военнослужащих и задействовано более 50 единиц вооружения и военной специальной техники.

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