24.12.2021 (05:45)

Свыше 350 прыжков с парашютом выполнили военнослужащие спецназа ВВО в Забайкалье

Более 350 прыжков с парашютом в ходе двух периодов обучения 2021 года совершили военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае.

Воздушное десантирование выполнялось военнослужащими в полном боевом снаряжении из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ с различных высот. При этом для прыжков использовались современные парашютные системы – Д-10.

Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки военнослужащие спецназа осуществляли сбор групп в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершали продолжительные марши в полном боевом снаряжении.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице