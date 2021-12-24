24.12.2021 (05:45)
Свыше 350 прыжков с парашютом выполнили военнослужащие спецназа ВВО в Забайкалье
Более 350 прыжков с парашютом в ходе двух периодов обучения 2021 года совершили военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае.
Воздушное десантирование выполнялось военнослужащими в полном боевом снаряжении из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ с различных высот. При этом для прыжков использовались современные парашютные системы – Д-10.
Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки военнослужащие спецназа осуществляли сбор групп в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершали продолжительные марши в полном боевом снаряжении.
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