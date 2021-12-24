24.12.2021 (05:30)

В ходе разминирования участка дороги инженеры ВВО на Сахалине отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы

Военнослужащие инженерно-разведывательной группы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отработали действия по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в ходе «разминирования» участка дороги.

При совершении марша специалистам инженерного подразделения было необходимо проверить участок дороги, перед началом движения основных войск (сил), на наличие взрывоопасных предметов и мин ловушек, установленных условным противником.

В момент движения, на колонну техники военных инженеров было совершено внезапное нападение отрядом диверсантов устроивших засаду. Путём подрыва заложенного заряда условный противник вывел из строя первую машину военной колонны. Военнослужащими незамедлительно были заняты позиции для стрельбы и организована круговая оборона.

После прибытия группы подкрепления военнослужащие перешли в наступление, после чего завязался ближний бой. В результате военным инженерам удалось уничтожить огневые точки диверсантов.

После отражения нападения диверсантов инженерно-разведывательная группа продолжила поиск мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных противотанковых мин и растяжек заложенных на пути следования колонны военной техники и личного состава.

Обнаруженные военными инженерами взрывные устройства и мины были уничтожены на месте подрывным способом.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой были применены средства имитации, дымы и холостые патроны.

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