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24.12.2021 (04:30)

Штурмовики Су-25 «Грач» ВВО уничтожили наземные мишени на полигонах Приморья и Забайкалья

Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа уничтожили условного противника сразу на двух авиационных полигонах Восточного военного округа «Мухор-Кондуй» и «Новосельский» в Забайкальском и Приморском краях.

В ходе боевого применения летчики штурмовиков Су-25 «Грач» двух авиационных частей армии ВВС и ПВО ВВО, дислоцированных в Забайкалье и Приморье, выполнили  пуски неуправляемых ракетных снарядов и залпов из пушечного вооружения по мишеням, имитирующим живую силу, колонны тяжело-бронированной техники и  командные пункты  «противника».

Также пилотами штурмовой авиации ВВО были отработаны новые методы по обнаружению замаскированных малоразмерных объектов, расположенные на значительном удалении друг от друга, суть которых заключалась в рассредоточении самолетов на маленькие группы, снижении высоты полета и взаимодействии летчиков при выполнении разведывательных задач.

Помимо этого, летный состав выполнил индивидуальные летно-тактические задания в заданных районах, совершил парные и групповые полеты, бомбометание с горизонтального полета, поражение наземных целей авиационными пушками.

В рамках учебно-тренировочных полетов на боевое применение летчиками объединения ВВС и ПВО ВВО выполнено более 30 самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Истребительная авиация
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