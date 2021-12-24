24.12.2021 (04:00)

Тренировка по стрельбе и управлению огнём артиллерии провели морские пехотинцы Балтийского флота

На полигоне Хмелевка с артиллерийскими подразделениями соединения морской пехоты Балтийского флота состоялась тренировка по стрельбе и управлению огнём.

Условного противника поразили расчёты реактивных систем залпового огня «Град». Помимо этого, артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров и разведке целей.

При проведении тренировки, военнослужащие использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.

Также, для эффективного применения артиллерии, обнаружению целей и корректировке огня в ходе занятий применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов соединения морской пехоты флота и проводятся как, в дневное, так и в ночное время суток.

В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

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