24.12.2021 (04:00)
Тренировка по стрельбе и управлению огнём артиллерии провели морские пехотинцы Балтийского флота
На полигоне Хмелевка с артиллерийскими подразделениями соединения морской пехоты Балтийского флота состоялась тренировка по стрельбе и управлению огнём.
Условного противника поразили расчёты реактивных систем залпового огня «Град». Помимо этого, артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров и разведке целей.
При проведении тренировки, военнослужащие использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.
Также, для эффективного применения артиллерии, обнаружению целей и корректировке огня в ходе занятий применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов соединения морской пехоты флота и проводятся как, в дневное, так и в ночное время суток.
В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.