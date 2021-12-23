23.12.2021 (22:45)
Северный флот действует по штормовой готовности
В связи с усилением ветра и ухудшением гидрометеорологических условий в Баренцевом море по некоторым морским районам и в Кольском заливе на Северном флоте было объявлено штормовое предупреждение. Предложения гидрометцентра по применению сил в сложных погодных условиях были утверждены начальником штаба флота, временно исполняющим обязанности командующего, контр-адмиралом Константином Кабанцовым.
В соответствии с фактическими погодными условиями скорректированы планы боевой подготовки и применения кораблей и судов. Выход в море маломерных плавсредств запрещён.
В местах стоянок кораблей были приняты дополнительные меры безопасности. На кораблях и судах усилена вахта. Экипажи действуют по штормовой готовности.
23 декабря в Кольском заливе скорость ветра в порывах достигала 20 метров в секунду при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Ослабление ветра и волнения моря ожидается к утру 24 декабря.
В связи со сложными гидрометеорологическими условиям часть кораблей Северного флота было направлено штормовать в Баренцево море.