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24.12.2021 (01:30)

В Поволжье молодые офицеры экипажей самолётов Ту-160 и Ту-95мс отработали взаимодействие с группой руководства полетами

В Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка прошли плановые полёты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс.

Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава, а также практическая отработка полётов на авиационной технике.

В ходе выполнения полётного задания экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне.

Особенностью данной летной смены являлось отработка молодого офицерского состава взаимодействия с группой руководства полетами.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В течение одной лётной смены было задействовано до 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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