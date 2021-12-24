24.12.2021 (05:00)

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко дал старт строительства железнодорожного пути новой ветки Байкало-Амурской магистрали

В поселке Огорон Амурской области, на участке реконструкции Байкало – Амурской магистрали (БАМ), состоялось торжественное мероприятие посвященное началу укладки нового железнодорожного пути реконструируемой ветки БАМ в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО).

Торжественное мероприятие проходило под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Александра Чайко. После приветственных слов командующий войсками округа, совместно с начальником управления железнодорожных войск ВВО генерал-майором Андреем Козловым осуществили затяжку болтов «Золотого звена», тем самым ознаменовали начало укладки нового железнодорожного пути БАМ.

По окончании мероприятия генерал-полковник Александр Чайко осмотрел блочно-модульные городки в которых проживают военные железнодорожники и проверил условия их проживания в зимних условиях.

Кроме того, командующий войсками округа поздравил военных железнодорожников с наступающим Новым годом, пожелал всем крепкого здоровья, удачи и терпения в столь не легком труде. После чего всем участникам строительства вручил новогодние подарки,

В ходе реконструкции БАМа принимает участие более 800 военнослужащих и 400 единиц строительной и специальной техники железнодорожных соединений Восточного военного округа.

В настоящее время работы производятся в условиях сверхнизких температур севера Амурской области, которые достигают днем минус 35-38, ночью минус 43-45 градусов целься.

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