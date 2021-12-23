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23.12.2021 (23:30)

В арктической отдельной мотострелковой бригаде Северного флота для вновь прибывших военнослужащих поведена экскурсия в комнате воинской славы

В Алакуртти для вновь прибывших военнослужащих по призыву провели экскурсию в музей воинской славы в рамках праздничных мероприятий. 

В ходе экскурсии военнослужащие посетили комнату Воинской славы бригады. В историческом зале военнослужащим были представлены уникальные музейные экспонаты времен Великой Отечественной войны, в частности, стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта, уникальные фотографии времен войны, портреты Героев Советского Союза.

Молодое пополнение смогло ознакомиться с экспонатами и получить ответы на все интересующие вопросы. Участники экскурсии были впечатлены редкими историческими снимками и фактами.  

В рамках экскурсии военнослужащие предоставили возможность гостям не только посмотреть экспонаты, хранящиеся в музее, но и потрогать их собственными руками.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Призывник , Военная служба по призыву
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