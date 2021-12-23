23.12.2021 (23:00)

Воспитанники детской творческой студии Ансамбля «Красная звезда» РВСН поставили спектакль «Украденное волшебство»

Воспитанники Детской творческой студия Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» поставили для жителей Власихи новогодний спектакль «Украденное волшебство».

По сценарию спектакля храбрые мальчишки и девчонки помогают Деду Морозу вернуть украденное Кощеем Бессмертным новогоднее волшебство и спасти Новый год.

В спектакле принимало участие более 50 воспитанников и преподавателей творческой студии, а сказочные декорации и музыкальное сопровождение сделали постановку по-настоящему интересной и незабываемой.

Детская творческая студия ансамбля «Красная звезда» проводит обучение детей от 4 до 17 по направлениям вокала, хора, актерского мастерства и хореография, с привлечением опытных педагогов и солистов ансамбля.

Ансамбль песни и пляски РВСН №Красная звезда» известен не только на просторах нашей Родины, но и за рубежом. За свою творческую деятельность Ансамблем дано более 7000 концертов. №Красной звезде» рукоплескали зрители Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Многие артисты Ансамбля награждены почетными званиями: «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», и они с радостью готовы дарить свой талант молодому поколению начинающих артистов.

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