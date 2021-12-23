23.12.2021 (22:30)

В Военном институте физической культуры прошло соревнование по спортивной борьбе

В Военном институте физической культуры, впервые после реконструкции исторического здания-манежа, в специализированном в зале игровых видов спорта 21 декабря 2021 года проводился чемпионат института по спортивной борьбе, посвященный памяти Олимпийского чемпиона, полковника Рощина Анатолия Александровича.

В состязаниях приняли участие более 120 курсантов вуза. Спортсмены – представители греко-римского и вольного стиля в олимпийских весовых категориях.

Почетными гостями соревнований стали олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Федерального Собрания Российской Федерации Карелин А.А., олимпийская чемпионка по вольной борьбе Воробьева Н.В., олимпийский чемпион по биатлону Алябьев А.Н., президент Федерации спортивной борьбы города Санкт-Петербурга Широких А.А., помощник губернатора города Санкт-Петербурга Васильев В.Г.

Турнир памяти Анатолия Рощина – прославленного борца греко-римского стиля, который в 1972 году в Мюнхене выиграл золото и дважды завоевывал серебро Олимпийских игр – важное спортивное событие уходящего года. Для курсантов это возможность не только показать свою спортивную подготовку, но и пополнить копилку наград и достижений.

«Следующий год у нас какой? 2022. Для кого-то это зимняя Олимпиада, а для нас это 50-летие той самой Олимпиады, на которой Анатолий Александрович выиграл Олимпийские игры. И то, что этот зал исторический открывается турниром памяти борцу, борцу прославленному, который здесь служил в институте, а для нас является примером для подражания, для нас это особое уважение. Уважение к Анатолию Александровичу и вообще к нашему образу жизни под названием греко-римская борьба в сегодняшнем прочтении, а тогда в классической борьбе», – говорит Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Анатолий Александрович Рощин, борец греко-римского стиля. Список титулов Рощина велик, из них самые значимые достижения: заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион (1972), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (1964, 1968), трехкратный чемпион мира (1963, 1969, 1970), чемпион Европы (1966), пятикратный чемпион СССР по греко-римской борьбе, двукратный чемпион СССР (1956, 1960) по самбо и серебряный призер чемпионата СССР (1954) по вольной борьбе. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». По завершении карьеры он преподавал в Военном институте физической культуры. С 2021 года, эти соревнования станут традиционными.

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