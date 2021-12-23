23.12.2021 (22:00)

Ветеранам финансово-экономической службы ВС РФ вручили ведомственные награды

В торжественной обстановке состоялось вручение наград от руководства Министерства обороны Российской Федерации ветеранам финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, отличившимся в ходе выполнения совместных с Русским географическим обществом мероприятий в 2021 году.

В Военной научной библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности директором Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации Е.Г.Пронским торжественно вручены медаль «Памяти героев Отечества» ветерану финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майору в отставке Владимиру Георгиевичу Ульянову и медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» ветерану финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковнику в отставке Николаю Зыгмунтовичу Кунцу.

За большой личный вклад в увековечении памяти погибших защитников Отечества ветерану финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации - участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. генерал-майору в отставке Степану Гавриловичу Едыкину медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» вручена по месту жительства с соблюдением мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции.».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице