Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2021 (22:00)

Ветеранам финансово-экономической службы ВС РФ вручили ведомственные награды

В торжественной обстановке состоялось вручение наград от руководства Министерства обороны Российской Федерации ветеранам финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, отличившимся в ходе выполнения совместных с Русским географическим обществом мероприятий в 2021 году.

В Военной научной библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности директором Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации Е.Г.Пронским торжественно вручены медаль «Памяти героев Отечества» ветерану финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майору в отставке Владимиру Георгиевичу Ульянову и медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» ветерану финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковнику в отставке Николаю Зыгмунтовичу Кунцу.

За большой личный вклад в увековечении памяти погибших защитников Отечества ветерану финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации - участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. генерал-майору в отставке Степану Гавриловичу Едыкину медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» вручена по месту жительства с соблюдением мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции.».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Спецназ ЦВО поздравил со 100-летием фронтовика под Самарой
Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветеранов, проживающих в городе Турсунзаде с наступающим Новым годом
Военнослужащие ЮВО в Карачаево-Черкесии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Чепурнову Ирину со столетним юбилеем
В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации прошло собрание Общественной организации ветеранов «Соратники»

Метки:
Ветераны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false