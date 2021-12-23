23.12.2021 (21:30)

В КВЦ «Патриот» состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС РФ

Сегодня в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Награждение проходило под руководством заместителя начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Дмитрия Горбатенко.

«Участие в конкурсах широкого спектра исследователей от студентов до сформировавшихся ученых из различных регионов страны позволяет консолидировать усилия и найти креативные, нестандартные решения для формирования научно-технического задела, обеспечивающего проведение перспективных исследований в интересах Минобороны России, в том числе на площадке Военного инновационного технополиса «ЭРА», - отметил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В этом году тематика конкурсов посвящена поиску новых идей и технических решений, нацеленных на использование инновационных технологий в медицине в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Традиционно конкурс вызвал широкий интерес среди научных коллективов высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций Минобороны России. Всего в этом году на конкурс поступило 58 работ. Инновационные проекты были подготовлены авторскими коллективами и отдельными авторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Тамбова, Архангельска, Новосибирска и других городов.

Работы участников отличались научной новизной, практической направленностью, актуальностью, затрагивающей вопросы создания и внедрения передовых технологий в медицине в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Конкурсы проведены в рамках объявленного Президентом Российской Федерации «Года науки и технологий».

Основной целью конкурсов был поиск и отбор перспективных научно-исследовательских работ, авторских коллективов, способных к эффективной реализации перспективных проектов, а также идей создания новых технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации по тематике «Инновационные технологии в медицине».

Справочно:

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации проводятся с 2013 года.

Руководство их организацией и проведением осуществляет Главное управление инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации, организатор конкурсов - Военный инновационный технополис «ЭРА».

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