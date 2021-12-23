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23.12.2021 (21:00)

Начальнику штаба гвардейской общевойсковой армии ЗВО гвардии полковнику Андрею Пятаеву вручёно очередное воинское звание «генерал-майор»

В соответствии с указом Президента Российской Федерации звание «генерал-майор» присвоено начальнику штаба гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа гвардии полковнику Андрею Пятаеву.

Андрей Юрьевич Пятаев родился 5 сентября 1974 года в городе Ардон Северо-Осетинской АССР, в 1997 году получил первое офицерское звание, окончив Ленинградское высшее общевойсковое командное училище.

За 30 лет на службе Родине гвардии генерал-майор Пятаев последовательно прошёл путь от механика-водителя БМП-2 до начальника штаба общевойсковой армии ЗВО. Окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации в 2009 году и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2020 году.

За годы службы Андрей Юрьевич Пятаев награждён орденом Мужества, знаком отличия «За безупречную службу», медалью Суворова и ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации. Участник боевых действий. Женат, воспитывает сына и дочь.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Награждения
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