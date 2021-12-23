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23.12.2021 (20:30)

Гидрографическую службу Северного флота пополнит новый катер

Завтра в главной базе гидрографов Северного флота состоится церемония торжественного подъёма флага на новом гидрографическом катере проекта 23040 Г «Леонид Сенчура». В ней примут участие руководство и офицеры гидрографической службы флота. Катер будет официально принят в состав Северного флота.

Государственные испытания нового гидрографического катера проходили в Кольском заливе и Баренцевом море. Они успешно завершились месяц назад. В начале декабря был подписан приёмный акт и судно подготовлено к приёму в состав флота.

Катер назван в честь выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, ветерана Великой Отечественной войны капитана 1 ранга Леонида Сергеевича Сенчуры (1919-2008 г.г.). Он был начальником Северной гидрографической экспедиции и внёс большой вклад в исследование Северного Ледовитого океана, в т.ч. рельефа дна. Под его руководством было подробно обследовано поднятие хребта Ломоносова, открыт и детально изучен хребет Гаккеля. За успехи в этой работе Леонид Сергеевич был удостоен золотой медали имени П.Литке и Государственной премии СССР.

Справочно:

Водоизмещение БГК «Леонид Сенчура» составляет около 190 тонн. Длина – 30 метров. Скорость – 12 узлов, дальность плавания - 1600 морских миль, автономность – 10 суток. Экипаж состоит из 9 человек.

Катер предназначен для съёмки рельефа дна на глубинах до 2-х километров, высокоточную площадную съёмку он способен проводить на глубинах до 400 метров. Обследование навигационных опасностей катер осуществляет на глубинах до 100 метров. Судно применяется для установки и обслуживания всевозможных морских предостерегательных плавучих знаков, навигационного и гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, а также для лоцманской проводки.

Катер был построен ОАО «Завод Нижегородский теплоход» и стал последним – шестым в серии, заказанной Министерством обороны России. Спуск на воду состоялся 31 августа в городе Бор Нижегородской области. После этого с 20 октября по 5 ноября по внутренним водным коммуникациям катер был отбуксирован в Кольский залив, где были проведены его испытания.

Обновление судового состава гидрографов Северного флота проходит регулярно, за последние несколько лет было принято несколько больших гидрографических катеров проекта 19920, а также малое гидрографическое судно «Николай Скосырев». 10 декабря в Мишуково состоялась торжественная церемония подъёма флага на большом гидрографическом катере-катамаране «Григорий Шадрин».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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