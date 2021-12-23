Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2021 (17:30)

Замминистра обороны РФ Александр Фомин и посол Нидерландов подписали соглашение о предотвращении инцидентов на море

Сегодня заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и Посол Нидерландов в России подписали Протокол о внесении изменений в российско-нидерландское межправительственное Соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 19 июня 1990 г.

Вносимые изменения направлены на обеспечение более высокого уровня безопасности плавания российских и нидерландских кораблей, а также полетов авиации при их действиях в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Переговоры начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли
В Москве под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина прошло расширенное заседание Коллегии Минобороны
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу со спецпредставителем премьер-министра Ливана по России Джорджем Шаабаном
Три самолета Минобороны России с гуманитарной помощью совершили посадку в аэропорту Кабула

Метки:
Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false