23.12.2021 (17:30)

Замминистра обороны РФ Александр Фомин и посол Нидерландов подписали соглашение о предотвращении инцидентов на море

Сегодня заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и Посол Нидерландов в России подписали Протокол о внесении изменений в российско-нидерландское межправительственное Соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 19 июня 1990 г.

Вносимые изменения направлены на обеспечение более высокого уровня безопасности плавания российских и нидерландских кораблей, а также полетов авиации при их действиях в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей.

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