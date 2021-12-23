23.12.2021 (20:00)

Военный оркестр Военной академии РХБЗ принял участие в вечере памяти артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова

Духовой оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко принял участие в вечере памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Концертная программа открылась маршем «Кант» композитора Валерия Халилова. В одном из лучших концертных залов Костромы – зале Дворянского собрания – прозвучала музыка Василия Соловьева-Седого, Сергея Смирнова, Михаила Спельника, Василия Агапкина. В сопровождении оркестра выступили Ольга Белкина, Антон Грехов, Евгений Балакин, Илья Громов. Ярким украшением концерта стали выступления пианистки Александры Туривной, академического хора Костромского областного музыкального колледжа под управлением заслуженного работника культуры РФ Людмилы Волковой, а также заслуженного артиста РФ протодиакона Михаила Спельника.

В этот вечер за дирижерским пультом стояли военные дирижеры заслуженный работник культуры РФ подполковник Эдуард Клейн и майор Тимур Рахметуллин.

На вечере присутствовали родители солиста ансамбля Ивана Столяра, его родственники и друзья, а также представители молодежных патриотических объединений

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