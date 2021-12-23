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23.12.2021 (19:30)

БДК «Калининград» в рамках выхода в море провел артиллерийские стрельбы

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в полигоне, расположенным в акватории Балтийского моря, большой десантный корабль (БДК) «Калининград» выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

В ходе отработки элементов второй курсовой задачи в море экипаж большого десантного корабля «Калининград» провел комплекс артиллерийских стрельб по различным целям. Были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Стрельбы выполнялись из универсальной артиллерийской установки АК-176 и артиллерийских комплексов АК-630М.

Экипажем корабля также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, отработаны элементы противодиверсионной обороны корабля в ходе стоянки на незащищенном рейде.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
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