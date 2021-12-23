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23.12.2021 (19:15)

Замминистра обороны РФ Геннадий Жидко наградил граждан Сирии за вклад в военное сотрудничество

Заместитель Министра обороны РФ Геннадий Жидко сегодня наградил членов правительства Сирийской Арабской Республики (САР) медалями Министерства обороны РФ за вклад в обеспечение работы межведомственных координационных штабов (МКШ) России и Сирии по возвращению беженцев и в развитие международного военного сотрудничества. Награждение прошло в ходе заседания МКШ в Дамаске.

«За значительный вклад в обеспечение работы межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике, а также за развитие международного военного сотрудничества наградить медалью Министерства обороны Российской Федерации «За вклад в развитие международного военного сотрудничества» министра местного самоуправления и окружающей среды САР Хусейна Махлюфа», - озвучили со сцены приказ Минобороны РФ.

Жидко наградил этой медалью также министра иностранных дел и по делам эмигрантов САР Фейсала аль Микдада, заместителя министра иностранных дел и по делам эмигрантов САР Аймана Сусана и руководителя департамента международных организаций и конференций Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов САР Ранию Хадж Али.

Кроме того, благодарственные письма от Министра обороны РФ получили директора дворцовых комплексов и гостиниц, где проводились заседания МКШ, директор и сотрудники протокольного отдела МИД Сирии.

В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Награждения
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