23.12.2021 (19:00)

В Улан-Удэ в отдельном командно-измерительном комплексе состоялся сбор руководящего состава

Под руководством начальника отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК) подполковника Валерия Снапкова состоялся сбор руководящего состава ОКИК, расположенного в городе Улан-Удэ.

В рамках данного мероприятия офицеры получили навыки освоения системы организации и выполнения мероприятий по всем направлениям повседневной деятельности воинской части и подразделений.

«Цель сбора – каждый участник должен четко уяснить требования к обучению и воспитанию подчиненных подразделений и ясно представлять пути их выполнения», - отметил подполковник Валерий Снапков, обращаясь к участникам сбора.

Результаты сбора завершились проведением контрольных занятий по основным предметам обучения (РХБ защите, технической, специальной, физической и военно-политической подготовке). Также были оценены практические навыки командиров действовать в сложной тактической обстановке в ходе проведения тактической летучки.

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