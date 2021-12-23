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23.12.2021 (18:45)

В Энгельсском авиасоединении прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню дальней авиации

В авиационных полках, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, прошли праздничные мероприятия, посвящённые 107-летию со дня образования дальней авиации. В них приняло участие более 1500 военнослужащих.

На торжественных построениях выступили с поздравлениями командиры войсковых частей, а также ветераны дальней авиации.

Был зачитан поздравительный приказ командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

«За вековую историю стратегические силы дальней авиации ВКС России прошли славный путь развития, и сегодня - это главный щит государства в воздухе, надёжная опора Российской армии, залог безопасности граждан. Спасибо Вам за Ваш ратный труд», - сказал в своём выступлении временно исполняющий обязанности командира Энгельсского соединения дальней авиации гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Затем наиболее отличившиеся военнослужащие и лица гражданского персонала были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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