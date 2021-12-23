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23.12.2021 (18:30)

В воинских частях авиационного объединения ЦВО завершился отборочный этап конкурса «Специальный район»

В воинских частях армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) завершился отборочный этап конкурса среди расчетов специальной обработки войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) «Специальный район».

В ходе соревнований военнослужащие демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, и определения наличия отравляющего вещества в воздухе. Кроме того, участники конкурса на скорость преодолевали огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием, а также соревновались в точности стрельбы из штатного оружия.

Всего в ходе соревнований военнослужащие выполнили более 20 нормативов по огневой подготовке, РХБ защите и вождению. По итогам конкурса были отобраны лучшие расчеты специальной обработки, которые будут представлять свои воинские части на армейском этапе конкурса.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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