23.12.2021 (18:15)

Новые РЛС усилили контроль над воздушным пространством в Поволжье и Сибири

Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2021 году на вооружение радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) поступили три новые и три модернизированные радиолокационные станций (РЛС) «Небо» и «Каста», позволившие усилить контроль над воздушным пространством в Поволжье и Сибири.

Новые мобильные радиолокационные станции «Небо-УТ» и «Каста-2-2», поступившие на вооружение радиотехнических полков в Самарской и Новосибирской областях, оснащены улучшенными системами обработки данных и позволяют более точно определять высоту и дальность воздушных целей. Кроме того, парк радиотехнических войск ЦВО пополнился тремя модернизированными мобильными РЛС «Небо-М», способными обнаружить воздушные объекты на удалении около 2000 километров.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военный базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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