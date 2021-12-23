Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2021 (18:15)

Новые РЛС усилили контроль над воздушным пространством в Поволжье и Сибири

Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2021 году на вооружение радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) поступили три новые и три модернизированные радиолокационные станций (РЛС) «Небо» и «Каста», позволившие усилить контроль над воздушным пространством в Поволжье и Сибири.

Новые мобильные радиолокационные станции «Небо-УТ» и «Каста-2-2», поступившие на вооружение радиотехнических полков в Самарской и Новосибирской областях, оснащены улучшенными системами обработки данных и позволяют более точно определять высоту и дальность воздушных целей. Кроме того, парк радиотехнических войск ЦВО пополнился тремя модернизированными мобильными РЛС «Небо-М», способными обнаружить воздушные объекты на удалении около 2000 километров.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военный базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Связисты ЦВО развернули засекреченную сеть между новейшими мобильными пунктами управления на учении в Сибири
Партия из пяти истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступила на вооружения ЦВО в 2021 году
Более 300 юнармейцев приняли участие в 5-м республиканском слете «Юнармия это мы» в Чувашии
Российские мотострелки провели учения в горах Таджикистана

Метки:
ПВО , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false