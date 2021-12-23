23.12.2021 (18:00)

Наземная спасательная группа ЦВО вернулась в Россию после запуска и посадки «Союза МС-20»

Наземная поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) после завершения поисково-спасательного обеспечения запуска и посадки космического корабля «Союз МС-20» вернулась из Республики Казахстан в пункт постоянной дислокации в Российской Федерации.

Экипажи поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» и техника обеспечения совершили многокилометровый марш протяженностью около 700 километров из населенного пункта Аркалык в Челябинскую область. В настоящий момент личный состав поисково-спасательной группы производит обслуживание техники в пункте постоянной дислокации.

В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-20» было задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» состоялась 20 декабря в 06:13 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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