23.12.2021 (16:40)

Сегодня состоялось совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания

Совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии.

Выступление заместителя Министра обороны

Российской Федерации генерал-полковника Г.В.Жидко

Сегодняшнее совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению Сирийской Арабской Республики имеет важнейшее значение с точки зрения гуманитарного содействия сирийскому народу в условиях тяжелейшего социально-экономического положения в стране, вызванного захватнической политикой и беспрецедентными по своей бесчеловечности санкциями Запада, а также пандемией коронавирусной инфекции.

В сложившейся обстановке сирийское руководство делает все возможное и невозможное, привлекая любую помощь зарубежных друзей для поддержания достойных условий жизни граждан и реализации государственных гарантий.

Наша цель, несмотря на все чинимые США и их сателлитами препятствия, дать положительный импульс возрождению экономики Сирии как через оказание действенной гуманитарной помощи, так и через прямое взаимодействие профильных государственных органов, организаций и бизнеса. На сегодняшний день площадка межведомственных координационных штабов России и Сирии является именно тем инструментом, который позволяет развивать и наращивать усилия по этим направлениям деятельности.

При этом восстановление сирийской экономики и инфраструктуры при активном гуманитарном содействии наиболее нуждающемуся населению являются главными задачами, которые предстоит выполнить, чтобы отстоять завоевания, достигнутые в совместной вооруженной борьбе с терроризмом.

Уверен, что мы реализуем все задуманное и в преддверии светлого праздника Нового 2022 года хочу пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья и больших успехов в нашей совместной работе!

Выступление руководителя межведомственного координационного штаба

Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики

– начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации

генерал-полковника Михаила Мизинцева

За прошедший год благодаря согласованным действиям России и Сирии удалось решить целый комплекс задач в рамках реализации инициативы по достойному, безопасному и добровольному возвращению сирийцев на родину.

Все больше зарубежных стран и международных организаций признают необходимость скорейшего восстановления мирной жизни на сирийской земле, как неотъемлемого условия для стабилизации обстановки на всем Ближнем Востоке и решения проблемы миграции беженцев в страны Европы. Количество участников процесса возрождения Сирии, помогающих реальными делами в восстановлении страны из разрухи и возвращении беженцев в родные места, в 2021 году значительно увеличилось.

Участие представителей Организации Объединенных Наций, Международного Комитета Красного Креста, а также Сирийского Арабского Красного Полумесяца позволяет им получить объективную информацию о принимаемых мерах по созданию достойных условий для возвращения сирийцев домой.

От имени межведомственных координационных штабов России и Сирии хотел бы поприветствовать нового Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марию Алексеевну Львову-Белову, которая присутствует сегодня в этом зале и выступит по проблеме возвращения детей российских граждан, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории Сирии.

Нахождение детей в кишащих террористами лагерях, и адаптация к мирной жизни детей войны – это действительно важная гуманитарная, социальная и нравственная проблема глобального масштаба. Для ее решения необходима консолидация усилий всего мирового сообщества, привлечение международных организаций и негосударственных структур.

Мария Алексеевна, Ваша работа очень важна для Российской Федерации в целом, именно поэтому Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу сегодня, 23 декабря, подписал приказ о награждении Вас медалью «За укрепление боевого содружества». Мне выпала великая честь выполнить эту историческую миссию и эту медаль вручить Вам прямо сейчас.

Мария Алексеевна, желаю Вам успехов в Вашей непростой деятельности на этом, безусловно, очень важном направлении.

Уважаемые товарищи, забота о подрастающем поколении, о наших детях, всегда имела наивысший приоритет в нашей работе. Заверяю Вас, что на этом направлении усилия будут только наращиваться.

Отдельно хотелось бы выразить слова благодарности сирийскому правительству за совместную плодотворную работу, которая позволила освободить от террористов большую часть сирийской территории и на порядок снизить уровень насилия в стране.

Все мы видим положительную динамику в деле возвращения беженцев и в процессе социально-экономического восстановления страны.

В результате предпринимаемых руководством Сирии усилий в освобожденных от террористов районах активно налаживается мирная жизнь. Набирает темпы работа по восстановлению инфраструктуры и разрушенного сельского хозяйства. Реализуются проекты по возрождению дорожной инфраструктуры и строительству линий электропередач, новых жилых домов, открытию школ и больниц. Особое внимание уделяется модернизации систем водоснабжения, введению в эксплуатацию насосных станций и техническому переоснащению артезианских скважин, для обеспечения потребности населения в питьевой воде.

Все это способствует возвращению в свои дома сирийских граждан из других стран и временно перемещенных лиц.

В настоящее время многие сирийцы, которые приехали к своим родственникам, чтобы отпраздновать в кругу семьи Рождество Христово и любимый всеми сирийцами праздник Нового года, воочию могут убедиться, что восстановление страны действительно идет полным ходом, а мирная жизнь перестала быть несбыточной мечтой.

В результате многие из них принимают решение остаться на родине и внести личный вклад в дело возрождения своей страны. Большинство сирийцев испытывают огромное сожаление, что не вернулись домой раньше и основной причиной этому называют откровенную ложь о ситуации в Сирии, которая активно распространяется за рубежом.

Высокую эффективность предпринимаемых сирийским правительством мер подтверждает и статистика по количеству возвращающихся граждан на Родину.

На сегодняшний день с сентября 2015 года, благодаря эффективной работе межведомственных координационных штабов, проводимой на основе базовых принципов Организации Объединенных Наций, в родные места вернулись более двух миллионов трехсот тридцати восьми тысяч сирийских граждан, из них свыше одного миллиона трехсот семидесяти четырех тысяч внутренне перемещенных лиц и более 963 тысяч из других стран.

В рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания всесторонней гуманитарной помощи сирийскому народу в июле и ноябре 2021 г. Российской Федерацией организованы рабочие визиты российских межведомственных делегаций в Сирию. В них приняли участие представители 22 министерств и ведомств, 23 субъектов и 18 организаций Российской Федерации, что подтверждает внимание, уделяемое российским государством вопросам восстановления Сирии.

Такой формат способствовал наращиванию взаимодействия между российскими и сирийскими министерствами и ведомствами в различных сферах. В настоящее время расширяется двустороннее сотрудничество между нашими странами в таких направлениях как: образование и медицина, культура и восстановление инфраструктуры, совместные торгово-экономические и научно-технические проекты. Только в этом году между российскими и сирийскими ведомствами заключены 10 важных договоренностей, рассчитанных на долгосрочную перспективу.

Благодаря активной позиции федеральных органов исполнительной власти, субъектов и организаций Российской Федерации в 2021 году доставлено в Сирию 1 775 тонн гуманитарного груза, куда вошли электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, школьные принадлежности, одежда и другие предметы первой необходимости. За это время проведены 183 гуманитарные акции, которые охватили практически всю территорию Сирии.

Зная, какое значительное внимание сирийское правительство уделяет борьбе с недопущением распространения в стране коронавирусной инфекции, российским руководством в июле текущего года принято и реализовано решение о поставке на безвозмездной основе 250 тыс. доз российской вакцины и 1 млн тест-систем, а также других препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Для активизации этой работы принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин на территории Сирии. В составе Межведомственного координационного штаба России уже создана и приступила к выполнению задач соответствующая рабочая группа. Без сомнения, совместно с нашими сирийскими друзьями мы эту задачу успешно выполним.

Важнейшим направлением является сохранение объектов культурного наследия.

Учитывая трагичные события осени 2015 года, когда весь мир облетели кадры устроенного террористами взрыва Триумфальной Арки Пальмиры, в 2021 году инициирован масштабный проект по восстановлению символа древнего города.

Проект реализуется при ведущей роли Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», с участием Минобороны России и Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук, а также других научных и общественных организаций. Все работы планируется проводить с привлечением сирийских коллег и местного населения.

Символическим стартом проекта стал концерт, проведенный 15 декабря при содействии «Русского географического общества» и Минобороны России мировой звездой классической музыки арфистом Александром Болдачевым на руинах Арки в Пальмире.

Подводя краткий итог проделанной работы, можно сказать, что согласованными усилиями российских и сирийских специалистов решен большой комплекс задач по возвращению Сирии к полноценной мирной жизни.

При этом, наряду с положительными результатами, имеются и проблемы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться сирийскому правительству. В этих условиях вызывает недоумение избранная США и их союзниками позиция, усугубляющая и без того тяжелое положение послевоенной страны.

Беспрецедентное санкционное давление США и их европейских союзников, а также нелегитимное нахождение иностранных воинских контингентов на территории Сирии оказывают негативное влияние на социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в стране. А выдвигаемые ими политические условия, якобы необходимые для расширения гуманитарного содействия и наращивания работ по раннему восстановлению, препятствуют налаживанию мирной жизни в республике и противоречат резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2585.

В контролируемых странами Запада районах сохраняется критическая гуманитарная ситуация. Наиболее катастрофическая обстановка складывается в лагере беженцев «Рукбан». Большинство его населения бедствует, страдает от нехватки продовольствия, не имеет возможности обучать детей, а также получать надлежащую медицинскую помощь.

Вместо выполнения взятых на себя обязательств по обеспечению безопасности представителей Организации Объединенных Наций в рамках операции по эвакуации оставшихся мирных жителей «Рукбана», американская сторона продолжает настаивать на необходимости доставки в лагерь гуманитарной помощи, всячески прикрывая и оправдывая при этом произвол, чинимый подконтрольными США незаконными вооруженными формированиями.

В очередной раз обращаем внимание на вполне очевидный факт, что гуманитарные грузы не дойдут до мирного населения «Рукбана». Как и в предыдущие разы боевики «Магавир Ас-Саура» и члены других присутствующих в лагере вооруженных группировок попросту присвоят их себе.

«Беспрецедентные страдания» жителей этого лагеря смерти нисколько не заботят США. Население «Рукбана» продолжают использовать исключительно в качестве повода для подпитки подконтрольных американцам боевиков.

На контролируемой США территории Заевфратья в лагере беженцев «Эль-Холь» сложилась кризисная ситуация с обеспечением безопасности. Среди его обитателей отмечается тенденция к радикализации. Только в текущем году зафиксировано 84 случая убийств и 23 покушения на жизни жителей лагеря.

Все это свидетельствует о фактической неспособности Вашингтона взять ситуацию под контроль, обеспечить порядок и безопасность в подконтрольных ему районах страны.

До настоящего времени отсутствует прогресс в обеспечении доставки гуманитарных грузов через линии соприкосновения для удовлетворения потребностей сирийцев, в том числе в Идлибскую зону деэскалации, что противоречит резолюции 2585 Совета Безопасности ООН. Согласованные сирийским правительством гуманитарные акции под эгидой ООН для населения Идлиба постоянно переносятся, а груз августовского конвоя, доставленного всемирной организацией в Сармаду, по состоянию на начало декабря все еще находился на складе. И это на фоне того, что за прошедшие с тех пор четыре месяца по «трансграничному коридору» в зону деэскалации въехало около 3 тыс. грузовиков. Такая очевидная приоритетность трансграничного механизма со стороны стран Запада не отвечает духу и букве принятой Советом Безопасности ООН резолюции.

Призываем прекратить политизацию гуманитарной деятельности в Сирийской Арабской Республике и не игнорировать важность разрешения социальных проблем населения. Необходимо исключить использование трансграничного механизма для снабжения боевиков террористических организаций, которые наживаются на поставках.

Уверены, что только консолидация усилий всего международного сообщества в гуманитарном содействии Сирии, а также отмена незаконных санкций способны придать новый импульс процессу внутрисирийского политического урегулирования.

Заключительное слово генерал-полковника М.Е.Мизинцева

Уважаемые товарищи, благодарю Вас за совместную работу и выражаю искреннюю признательность всем участникам нашего заседания за активную позицию в деле возвращения Сирии к полноценной мирной жизни. Всем членам координационных штабов России и Сирии желаю успехов в Новом году в профессиональной деятельности, благополучия и семейного счастья!

Новогодние торжества всегда пробуждают в наших сердцах самые прекрасные, самые благородные порывы, надежды на исполнение заветных желаний. Несомненно, и сирийцы, особенно сирийские дети мечтают, чтобы мирное небо над их головами, добытое такой дорогой ценой, никогда не осквернялось темными устремлениями террористов. И мы – взрослые – никогда не должны забывать, как важно, чтобы сокровенные детские мечты сбывались.

Сегодня, когда весь мир готовится встретить Новый 2022 год, от всего сердца желаю дорогим деткам крепкого здоровья, настоящих друзей, исполнения всех заветных желаний и много замечательных подарков в этот светлый праздник.

Чтобы празднование Нового года стало ярче и запомнилось, прибывшая в Сирию российская делегация привезла с собой более 200 елок с красивыми игрушками и более 23 тысяч новогодних подарков для сирийских детишек, а также теплую одежду и обувь для детских приютов и монастырей, воспитывающих детей-сирот. Участники поездки также взяли с собой компьютеры, телевизоры, учебники, канцелярские наборы, мебель и еще много всего, что так необходимо для обеспечения учебного процесса в сирийских школах. Надеемся, что это сделает учебу более насыщенной и интересной.

Для детей погибших сирийских военных уже проведены новогодние представления с российским Дедом Морозом, а также гуманитарные акции с раздачей новогодних подарков. Завтра впервые с 2011 года по благословению Патриарха Московского и Всея Руси и Патриарха Антиохийского и Всего Востока состоятся новогоднее представление «Рождественская Елка» для православных сирийских детей, и песочная сказка «Алладин».

В рамках гуманитарной акции «Новогоднее путешествие российского Деда Мороза к сирийским детям» с 24 по 30 декабря пройдут гуманитарные акции по передаче детям новогодних наборов в городах Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Камышлы, Латакия, Тартус, Хама и Эс-Сувейда.

Безусловно, на этом мы останавливаться не собираемся и в 2022 году для сирийских детей планируем организовать различные культурно-образовательные программы. Большинство российских регионов уже выразили готовность принять у себя подрастающее поколение со всех провинций Сирии и ознакомить их со всем разнообразием нашей большой страны.

Наши дети должны дружить и поддерживать друг друга, в будущем это позволит умножить и укрепить дружественные связи между сирийским и российским народами. В этой связи в качестве одного из направлений нашей совместной работы предлагаю рассмотреть проект «Дети за мир!», в рамках которого предусмотреть обмен дружественными письмами между школьниками из регионов России и Сирии при содействии Минобороны России.

Наиболее красочные письма предлагается на конкурсной основе отобрать в российских регионах и отправить в Сирию для передачи сирийским школьникам. А Вас, уважаемые сирийские коллеги, прошу провести аналогичное мероприятие на территории Сирии и отправить письма в Россию. Минобороны России берет на себя организацию трафика между Россией и Сирией. В дальнейшем переписку между детьми наших стран будем поддерживать на постоянной основе.

Уважаемые главы и заместители руководителей субъектов Российской Федерации прошу поддержать данную инициативу. Это послужит хорошим заделом для развития российско-сирийского сотрудничества и реализации перспективных совместных проектов.

А теперь предлагаю перейти к просмотру на территории Сирии – праздничных выступлений ансамбля «Яр» и творческого коллектива «Забава», а также песочной сказки «Щелкунчик», а в Москве – новогоднего представления Деда Мороза.

Еще раз хочу всех поздравить с наступающим Новым 2022 годом. Желаю здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!



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