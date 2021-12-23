23.12.2021 (16:30)

Совместное заявление межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев в родные места

В Дамаске состоялось заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни

Сегодня в Дамаске состоялось очередное совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии, посвященное проведению в уходящем году итогов работы по возвращению беженцев в родные дома и возрождению мирной жизни на всей территории Сирийской Арабской Республики.

В ходе мероприятия руководители и ведущие эксперты межведомственных координационных штабов обсудили ход реализации совместных российско-сирийских инициатив по возвращению беженцев на территорию Сирии, а также дальнейшие шаги по восстановлению мирной жизни в стране.

В рамках заседания подтверждено, что возвращение сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места остается национальным приоритетом для руководства Сирии.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

межведомственных координационных штабов

Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

по вопросам активизации процесса возвращения

сирийских беженцев в родные места

В результате предпринимаемых руководством Сирии усилий в освобожденных от террористов районах активно налаживается мирная жизнь. Набирает темпы работа по восстановлению инфраструктуры и разрушенного сельского хозяйства. Реализуются проекты по возрождению дорожной инфраструктуры и строительству линий электропередач, новых жилых домов, открытию школ и больниц. Особое внимание уделяется модернизации систем водоснабжения, введению в эксплуатацию насосных станций и техническому переоснащению артезианских скважин, что позволяет обеспечить потребности населения в питьевой воде.

Все это способствует возвращению в свои дома сирийских граждан из других стран и временно перемещенных лиц.

На сегодняшний день с 30 сентября 2015 года, благодаря эффективной работе межведомственных координационных штабов, проводимой на основе базовых принципов Организации Объединенных Наций, в родные места вернулись более двух миллионов трехсот тридцати восьми тысяч сирийских граждан, из них свыше одного миллиона трехсот семидесяти четырех тысяч внутренне перемещенных лиц и более 963 тысяч из других стран.

Действуя в рамках достигнутых договоренностей, Российская Федерация оказывает комплексное содействие сирийской стороне в решении насущных гуманитарных задач.

В рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания всесторонней гуманитарной помощи сирийскому народу в июле и ноябре 2021 г. Российской Федерацией организованы рабочие визиты российских межведомственных делегаций в Сирию. В них приняли участие представители 22 министерств и ведомств, 23 субъектов и 18 организаций Российской Федерации, что подтверждает внимание, уделяемое российским государством вопросам восстановления САР.

По мнению руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии, такой формат способствовал наращиванию взаимодействия между российскими и сирийскими министерствами и ведомствами в различных сферах. В настоящее время расширяется двустороннее сотрудничество между нашими странами в таких направлениях как: образование и медицина, культура и восстановление инфраструктуры, совместные торгово-экономические и научно-технические проекты. Только в этом году между российскими и сирийскими ведомствами заключены 10 важных договоренностей, рассчитанных на долгосрочную перспективу.

Благодаря активной позиции федеральных органов исполнительной власти, субъектов и организаций Российской Федерации в 2021 году доставлено в Сирию 1 775 тонн гуманитарного груза, куда вошли электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, школьные принадлежности, одежда и другие предметы первой необходимости. За это время проведены 183 гуманитарные акции, которые охватили практически всю территорию Сирии.

В преддверии новогодних праздников и в целях поздравления сирийских детей, пострадавших от боевых действий, в Сирийскую Арабскую Республику прибыла российская делегация, которая провела ряд гуманитарных акций в провинциях Сирии с раздачей детям новогодних подарков.

Для детей погибших сирийских военных также проведены новогодние представления с российским Дедом Морозом. Надеемся, что спланированные новогодние мероприятия будут способствовать тому, чтобы сирийские дети как можно скорее забыли ужасы войны и с уверенностью смотрели в светлое будущее.

Подводя краткий итог проделанной работы, можно сказать, что согласованными усилиями российских и сирийских специалистов решен большой комплекс задач в возвращении Сирии к полноценной мирной жизни.

При этом, наряду с положительными результатами, имеются и проблемы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться сирийскому правительству. В этих условиях вызывает недоумение избранная США и их союзниками позиция, усугубляющая и без того тяжелое положение послевоенной страны.

Беспрецедентное санкционное давление США и их европейских союзников, а также нелегитимное нахождение иностранных воинских контингентов на территории Сирии оказывают негативное влияние на социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в стране. А выдвигаемые ими политические условия, якобы необходимые для расширения гуманитарного содействия и наращивания работ по раннему восстановлению, препятствуют налаживанию мирной жизни в республике и противоречат резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2585.

В контролируемых странами Запада районах сохраняется критическая гуманитарная ситуация. Наиболее катастрофическая обстановка складывается в лагере беженцев «Рукбан». Большинство его населения бедствует, страдает от нехватки продовольствия, не имеет возможности обучать детей, а также получать надлежащую медицинскую помощь.

На контролируемой США территории Заевфратья в лагере беженцев «Эль-Холь» сложилась кризисная ситуация с обеспечением безопасности, отмечается тенденция к радикализации его жителей. Только в текущем году зафиксировано 84 случая убийств и 23 покушения на жизни жителей лагеря. Это свидетельствует о фактической неспособности Вашингтона взять ситуацию под контроль, обеспечить порядок и безопасность в подконтрольных ему районах страны.

Кроме того, продолжается откровенная политизация сугубо гуманитарных вопросов. Активно продвигается тема о необходимости оказания помощи населению Сирии исключительно через трансграничные гуманитарные коридоры. При этом, вопреки резолюции Совета Безопасности ООН 2585, блокируются все попытки доставки гуманитарных грузов альтернативным способом – через линии соприкосновения – для удовлетворения потребностей сирийцев, в том числе в Идлибскую зону деэскалации. Так, груз августовского конвоя, доставленного всемирной организацией в Сармаду, по состоянию на начало декабря все еще находился на складе, именно в этой связи согласованные сирийским правительством гуманитарные акции под эгидой ООН для населения Идлиба постоянно откладываются. Такое положение дел противоречит резолюции 2585 Совета Безопасности ООН и свидетельствует о намерении Запада и дальше поддерживать подконтрольные боевикам анклавы с целью сохранения очагов напряженности в стране.

Призываем прекратить политизацию гуманитарной деятельности в Сирийской Арабской Республике и не игнорировать важность разрешения социальных проблем населения. Считаем важным исключить использование трансграничного механизма для снабжения боевиков террористических организаций, которые используют гуманитарную помощь ООН как рычаг воздействия на мирное население и откровенно наживаются на поставках.

Уверены, что только консолидация усилий всего международного сообщества в гуманитарном содействии Сирии, а также отмена незаконных санкций против сирийского народа способны придать новый импульс процессу внутрисирийского политического урегулирования и позволят продвинуться по пути постконфликтного восстановления республики.

Руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации

М.Мизинцев

Руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики

Х.Махлюф



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