23.12.2021 (16:45)

Связисты ЦВО развернули засекреченную сеть между новейшими мобильными пунктами управления на учении в Сибири

Военнослужащие подразделений связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) развернули засекреченную сеть между новейшими мобильными пунктами управления на базе автомобилей «Тигр-М», поступившими на вооружение в соединение связи в текущем году.

В ходе учения военнослужащие подразделений связи установили систему скрытого управления войсками по закрытым радиоканалам, связав мобильные командные пункты, расположенные на удаленности до 50 км.

Для отработки практических действий по установлению связи между подразделениями военнослужащие использовали современные мобильные пункты управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М», которые позволяют обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также комплекс сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи.

В учении приняло участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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