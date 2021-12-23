23.12.2021 (17:45)
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев посетил с рабочим визитом общевойсковую армию в Воронежской области
Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев в ходе плановой рабочей поездки проинспектировал гвардейскую Краснознаменную общевойсковую армию в Воронежской области.
Командующий войсками округа проверил мероприятия боевой подготовки, размещение прибывших военнослужащих молодого пополнения, а также развитие инфраструктуры соединений и воинских частей.
Александр Журавлев оценил готовность объектов учебно-материальной базы и отметил высокий уровень организации занятий с военнослужащими молодого пополнения.
«Для молодых людей это первые занятия в составе подразделений. Важно максимально доходчиво разъяснить обязанности каждого солдата, добиться понимания своего маневра и крепких знаний возможностей вверенного оружия и специальных средств», - заявил генерал-полковник Александр Журавлев.
Также командующий заслушал доклады командиров соединений и воинских частей о выполнении текущих задач по комплектованию подразделений военнослужащими по контракту, а также по подготовке военнослужащих к новогодним праздничным дням.