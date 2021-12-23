Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2021 (16:15)

В Приднестровье проведены контрольные занятия с российскими военнослужащими

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.

Всего около 600 военнослужащих сдали контрольные занятия, в ходе которых оценили уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

 Личный состав ОГРВ ПРРМ сдал нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделили вновь прибывшим военнослужащим на контрактной основе.

Данные контрольные занятия являются первой проверкой профессиональных навыков военнослужащих ОГРВ ПРРМ в учебном году и завершают этап одиночной подготовки. Контрольные занятия в ОГРВ ПРРМ проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В российских танках расширили возможности командиров по управлению стрельбой
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев подвёл итоги уходящего 2021 года
Расчёты ПЗРК «Игла» 150-й мотострелковой дивизии ЮВО отразили атаку условного противника
Военнослужащие ЮВО отработали управление огнем артиллерии в Волгоградской области

Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false