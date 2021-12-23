23.12.2021 (17:15)

Для братьев Затеевых из Карелии устроили предновогоднюю экскурсию на военном полигоне

На подмосковном полигоне Алабино командование Западного военного округа осуществило мечту братьев Затеевых из Республики Карелия, Кирилла и Гордея, которые хотели побывать на военном полигоне и посидеть в настоящем танке.

На полигоне ребят встретил командующий гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель и, перед тем как стать частью экипажа боевой машины командующий, устроил для ребят короткую презентацию и рассказал о характеристиках танков Т-80БВМ и Т-72Б3М и экипировке танкиста.

Каждый из братьев смог почувствовать себя командиром танка и наводчиком оператором во время заезда по маршруту трассы конкурса «Танковый биатлон». После этого ребят ознакомили с вооружением и военной техникой прославленной Таманской мотострелковой дивизии, а также показали штатную стрельбу из вооружения танков Т-72Б3М.

Экскурсия по полигону Алабино завершилась чаепитием с командованием танковой армии, где ребятам вручили сладкие подарки от Деда Мороза, макеты танка стоящего на вооружении армии и танковые шлемофоны.

Братья обратились к командующему гвардейской танковой армии ЗВО со словами: «Спасибо за новогодний подарок!».

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