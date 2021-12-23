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23.12.2021 (12:00)

Командующему группировкой войск ВС РФ в Сирии вручили личный штандарт

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Заместитель Министра обороны, Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко вручил командующему российской группировкой войск в Сирии   генерал-лейтенанту Роману Бердникову личный штандарт. Церемония прошла на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

Геннадий Жидко сказал на церемонии, что личный штандарт - это почетный знак отличия, который свидетельствует о верности воинскому долгу и личной ответственности за руководство подчиненным подразделением.

«Я и все военнослужащие группировки войск осознаем всю ответственность и высокое доверие, оказанное нам Верховным главнокомандующим и руководящим составом Минобороны России», - заявил Роман Бердников после вручения штандарта.

Замминистра обороны возложил цветы к монументам павшим летчикам на авиабазе и посетил детский дом в Латакии. В качестве новогодних подарков воспитанникам передали школьные ранцы, полные сладостями.

Планируется, что сегодня в Дамаске Геннадий Жидко примет участие в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни. На предыдущем заседании в ноябре члены межведомственной делегации РФ встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудили договор о дружбе и проблемы восстановления мирной жизни в республике.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Торжественные церемонии
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