23.12.2021 (17:00)

В Подмосковье офицеры ЗВО выполнили штатную стрельбу из танков при аномально низких температурах

В Подмосковье на полигоне Головеньки офицеры гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа выполнили штатную стрельбу из танков в рамках сборов с командирами батальонов в условиях аномально низкой для региона температуры.

На момент выхода боевых машин из парка температура на полигоне составляла -24 градуса. Экипажи танков Т-72Б3 и Т-80У выполнили упражнение контрольных стрельб в ходе которого уничтожили танки, безоткатные орудия и гранатометные расчеты условного противника.

Командирам танков предстояло уничтожить низколетящие летательные аппараты условного противника на расстояние от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов «Корд».

По результатам проведения стрельб каждый офицер получил оценку, которая будет выставлена в ведомость и отправлена в воинскую часть по месту службы офицера. Всего в стрельбах приняло участие более 100 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

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