23.12.2021 (16:35)

Военнослужащие ЗВО исполнили новогоднюю мечту мальчика из Воронежской области прокатиться на танке Т-90

В Московской области на полигоне Алабино командование Западного военного округа осуществило мечту мальчика Егора Фоменко из Воронежской области, обратившегося к Президенту Российской Федерации в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» с просьбой прокатиться на танке Т-90.

И вот мечта стала реальностью. На военном полигоне Алабино ЗВО юного танкиста встретил командующий гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель и, перед тем как прокатиться на танке Т-90, устроил для Егора короткую презентацию. Командующий рассказал о тактико-технических характеристиках боевой машины и экипировке современного танкиста.

Затем генерал-лейтенант Сергей Кисель предложил занять Егору место командира танка и под командованием юного танкиста лично прокатил его по трассе танкового биатлона.

После этого Егора Фоменко познакомили с вооружением и военной техникой Таманской мотострелковой дивизии, где были представлены основные образцы военной техники, стоящей на вооружении ЗВО. После этого мальчику показали штатную стрельбу из вооружения танков Т-72Б3.

Экскурсия по полигону Алабино завершилась чаепитием с командованием танковой армии, где Егору вручили сладкий подарок от Деда Мороза, макет танка стоящего на вооружении армии и танковый шлемофон.

Егор Фоменко обратился к командующим танковой и общевойсковой армии со словами: «Спасибо за новогодний подарок и исполнение мечты!».

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