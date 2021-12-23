23.12.2021 (16:00)

Военнослужащие зенитно-ракетной бригады гвардейской танковой армии ЗВО обучили юнармейцев пулевой стрельбе

На территории Смоленской области военнослужащие зенитно-ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа провели занятия по правильному обращению с оружием и пулевой стрельбе для отряда юнармейцев имени маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова.

Юным патриотам рассказали правила обращения с оружием, требования по уходу за ним и научили частичной разборке автомата АК-74М. Так же в рамках встречи с юнармейцами провели занятие по пулевой стрельбе. Младшему поколению рассказали о прицельных устройствах и способах прицеливания. По итогам занятия отряд юнармейцев выполнил практическую стрельбу по мишеням из воздушных винтовок.

Для военнослужащих зенитно-ракетной бригады работа с юнармейцами уже стала традиционной. В занятиях приняло участие более 30 юнармейцев и свыше 50 военнослужащих танкового объединения ЗВО.

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