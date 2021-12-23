23.12.2021 (15:45)

Дополнительные пункты обогрева развернуты на военных полигонах общевойсковой армии ЗВО в центральном Черноземье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Дополнительные пункты обогрева развернуты на военных полигонах общевойсковой армии ЗВО в центральном Черноземье

Дополнительные пункты обогрева личного состава подразделений и воинских частей гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа развернуты на военных полигонах для организации боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

Несмотря на резкое изменение среднесуточных температур в Центрально-Черноземном регионе до -20 градусов, занятия организованы и проводятся с выходом подразделений для отработки практических навыков стрельб, вождения, занятий по тактической и специальной подготовке.

Всего единовременно на 7 военных полигонах в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской областях развернуто дополнительно около 40 пунктов обогрева для более чем тысячи военнослужащих. Они оснащены теплоносителями, специалисты материально-технического обеспечения и продуктовой службы организовали подвоз горячего питья и дополнительных продуктовых пайков.

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