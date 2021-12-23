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23.12.2021 (15:30)

Более 11 тысяч павших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества обнаружили и перезахоронили военнослужащие ЗВО в 2021 году

В ходе поисковых работ, проводимых на территории регионов в зоне  ответственности Западного военного округа (ЗВО), активистами поисковых отрядов и военнослужащими отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) было обнаружено и перезахоронено более 11 тысяч останков бойцов Великой Отечественной войны.

Поисковые работы включают в себя не только раскопки. Это комплекс мероприятий, состоящий из поисковых экспедиций, церемоний захоронения воинов, патриотические акции, связанные с увековечиванием памяти погибших защитников Отечества.

Так, в 2021 году было обнаружено 194 воинских захоронения, из которых выявлено и перезахоронено более 11 тыс. защитников Отечества, в том числе в результате поисковых работ на местности установлены имена 524-х воинов.

Для Книги Памяти переданы данные на 2953 человека.

«Для нас святой долг – установить имена защитников нашей Родины. Безусловно работа и дальше будет продолжена пока последний солдат не будет предан земле с воинскими почестями», - сказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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