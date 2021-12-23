23.12.2021 (15:15)

В Амурском соединении дальней авиации прошли праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику

В дальневосточном авиационном соединении, дислоцированном в Амурской области, а также подчиненных воинских частях прошли праздничные мероприятия, посвященные 107-й годовщине со дня образования дальней авиации.

На торжественных мероприятиях с поздравительной речью выступили ветераны-авиаторы, были зачитаны поздравительные телеграммы, поступившие от вышестоящих органов управления. Состоялось награждение ведомственными медалями, грамотами и ценными призами отличившихся в службе военнослужащих. Несколько офицеров получили очередные воинские звания.

Командир авиационного соединения гвардии генерал-майор Андрей Малышев в своем праздничном обращении отметил, что экипажи самолетов Ту-160, Ту-95мс, и Ту-22м3 являются бессменными участниками военного парада в день Великой Победы, также они принимают участие в военно-прикладных состязаниях «Авиадартс», регулярно показывая высокую боевую выучку и мастерство.

«Подойдя к своему 107-летию, личный состав соединения с уверенностью смотрит в будущее, постоянно подкрепляя своими делами высокую боевую готовность авиационных частей. На должном уровне поддерживается моральное, политическое и психологического состояния летного, инженерно-технического состава, специалистов штабов и тыла», - подчеркнул он.

В завершение своего выступления командир авиационного соединения гвардии генерал-майор Андрей Малышев поздравил личный состав с праздником и пожелал всем успехов в службе, здоровья и семейного благополучия.

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