23.12.2021 (14:35)

В течение текущего года в дислоцированной в Приморье общевойсковой армии ВВО состоялось около 70 учений

Командующий дислоцированной в Приморском крае 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Алексей Подивилов подвел итоги деятельности войск в уходящем году. Он сообщил, что было проведено около 70 ротных, батальонных, полковых, бригадных тактических учений, в ходе которых в войска внедрялись нестандартные тактические приемы.

Также командующий объединением отметил высокий профессионализм военнослужащих, проявленный в ходе международного российско-лаосского учения «Ларос-2021».

«Знаковым для воинов общевойсковой армии стало мероприятие, посвященное вручению нашему объединению ордена Жукова», – добавил генерал-майор Алексей Подивилов.

В завершение своего выступления командующий общевойсковой армией наметил основные направления деятельности объединения в 2022 году, главным событием которого будет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022».

«Сегодня общевойсковая армия надежно прикрывает нашу страну на одном из ключевых направлений, а ее личный состав добросовестно решает поставленные задачи на восточных ее границах», – сказал в заключение командующий 5-й общевойсковой армией генерал-майор Алексей Подивилов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице