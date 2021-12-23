23.12.2021 (14:05)

За 2021 год корабли Черноморского флота прошли более 450 тыс. морских миль

За 2021 год корабли Черноморского флота прошли более 450 тыс. морских миль. Об этом, подводя итоги прошедшего года, сообщил командующий Черноморским флотом (ЧФ) адмирал Игорь Осипов. Он также подчеркнул, что это в полтора раза больше показателей 2020 года.

Также в этом году на флоте было проведено около 250 различных учений, выполнено более 600 боевых упражнений со стрельбой, успешно сдано порядка 150 курсовых задач.

В своем выступлении командующий ЧФ отметил и участие военнослужащих флота в четырех международных военно-морских учениях, а также в конкурсах Армейских международных игр и состязаниях в рамках ВМФ России, по итогам которых моряки ЧФ заняли более 10 призовых мест.

Говоря об основных направлениях деятельности флота в будущем, адмирал Игорь Осипов сообщил, что до 2025 года ЧФ должен принять в свой состав порядка 10 боевых единиц.

«Кроме того, экипажи кораблей флота отработают совместные действия с военно-морскими силами других государств, в ходе шести международных учений, а также одного многонационального» – добавил командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов.

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