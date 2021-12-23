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23.12.2021 (13:35)

В 2021 году Северный флот выполнил задачи 26 дальних походов в различные районы Мирового океана

Основные усилия Северного флота в 2021 году были сосредоточены на подготовке арктической группировки к обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации, как самостоятельно, так и во взаимодействии с пограничными сторожевыми кораблями, с которыми были отработаны совместные тактические учения. Также были отработаны учения спасательной направленности, антитеррористического и противоэкстремистского характера по разрешению кризисных ситуаций в районе нефтяной платформы «Приразломная», в порту Дудинка. Проведены учения по обороне арктической островной зоны, высадки сил морского десанта на необорудованное побережье на острове Котельный и в бухте Тикси в Якутии.

10-й арктический поход кораблей и судов Северного флота по морям Северного Ледовитого океана продолжался 66 суток. За это время было пройдено 12 тыс. морских миль, выполнено 34 боевых упражнения, в том числе 7 артиллерийских и 2 ракетные стрельбы.

В Дудинке офицерами флота были проведены уроки мужества со школьниками, 55 юных жителей Таймыра приняты в ряды Юнармии на борту бпк «Североморск». Также с детьми были проведены двухдневные армейские военно-спортивные игры Армия-2021.

В 2021 году надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения выполнили задачи 26 дальних походов в различные районы Мирового океана, в основном в Арктику, Атлантику и Средиземное море. Североморцы отработали задачи военно-морского присутствия и демонстрации флага, а также обеспечили безопасность гражданского судоходства в акватории Гвинейского залива.

По итогам боевой подготовки лучшими на Северном флоте признаны: Кольская флотилия разнородных сил, дивизия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил, Кольская дивизия ПВО,  бригада противолодочных кораблей и отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада Кольской флотилии,  отдельный смешанный авиаполк объединения ВВС и ПВО, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Тула», большой противолодочный корабль «Североморск», группа судов обеспечения 44 района гидрографической службы Северного флота и малое гидрографическое судно ГС-297 Беломорской военно-морской базы. Лучшей береговой частью стал центр комплексного технического контроля Северного флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот , Коллегии
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