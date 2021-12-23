23.12.2021 (14:45)

Более 300 юнармейцев приняли участие в 5-м республиканском слете «Юнармия это мы» в Чувашии

Более 300 юнармейцев приняли участие в пятом республиканском слете «Юнармия это мы» в Чувашии, который прошел во дворце культуры имени Яковлева Ухсая города Чебоксары.

Программа слета включала в себя несколько встреч и мастер-классов, в которых приняли активное участие юнармейцы. Особый интерес у школьников вызвали встречи с военным комиссаром Чувашской Республики и специалистами пункта отбора на военную службу по контракту. Военный комиссар и инструктора пункта рассказали об особенностях службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Около 40 человек заинтересовались военной службой по контракту, планируя в будущем связать свою жизнь со службой российской армии.

Кроме того, для школьников были организованы мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, оказанию первой медицинской помощи при потере сознания: непрямой массаж сердца, проведение искусственного дыхания, а также организация КВН среди юнармейцев.

В рамках слета для членов регионального штаба было проведено заседание, где обсудили вопросы дальнейшего развития всероссийского движения «Юнармия» в Чувашии, а также еще раз напомнили, что важно не только количество вновь вступающих в ряды движения, но и качество работы с участниками движения.

В завершении некоторые юнармейцы были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами за активное участие в военно-спортивных играх «Зарница». Затем был проведен концерт «И Подвиг ваш мы будем помнить свято».

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