23.12.2021 (14:30)

Российские мотострелки провели учения в горах Таджикистана

Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели учения на горном полигоне «Ляур».

Учения были направлены на отработку совместных действий подразделений при нападении условного противника. По замыслу действий «противник» попытался проникнуть на территорию базы с целью захвата важных военных объектов, вооружения и военной техники.

Российские военнослужащие успешно отразили нападение, блокировали пути отхода «террористов» с последующим уничтожением их из штатного вооружения БМП-2 и стрелкового оружия.

Также во время учения были отработаны упражнения контрольных стрельб из 30-мм пушек 2А42, танковых пулемётов «Калашникова», установленных на БМП-2. Личный состав успешно поразил все мишени, имитирующие бронеавтомобили, безоткатные орудия, позиции гранатометчиков, а также живую силу условного противника. Стрельба велась как с ходу, с коротких остановок, так и с места на дистанции до 1,5 тыс. метров.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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